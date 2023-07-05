СМИ: В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию

В квартире актера из сериала «Чикатило» обнаружили нарколабораторию. В ней выращивали запрещенные растения, сообщает Telegram-канал SHOT.

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Полицейские прибыли в жилье 24-летнего артиста Дмитрия Малькова по наводке знакомого. В арендуемой квартире в Красносельском районе Москвы также были обнаружены средства для ухода за ними и последующего хранения.

Отмечается, что дело пока не возбуждено, проводится проверка.

Мальков известен по роли милиционера в «Чикатило», также принимал участие в сериалах «Контакт» и «ИП Пирогова».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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