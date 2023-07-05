СМИ: В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
5 июля 202312:06
В квартире актера из сериала «Чикатило» обнаружили нарколабораторию. В ней выращивали запрещенные растения, сообщает Telegram-канал SHOT.
Полицейские прибыли в жилье 24-летнего артиста Дмитрия Малькова по наводке знакомого. В арендуемой квартире в Красносельском районе Москвы также были обнаружены средства для ухода за ними и последующего хранения.
Отмечается, что дело пока не возбуждено, проводится проверка.
Мальков известен по роли милиционера в «Чикатило», также принимал участие в сериалах «Контакт» и «ИП Пирогова».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хакеры атаковали сайт РЖД
- С ЕГЭ удалили более 900 человек в 2023 году
- Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
- ТНТ выпустит новый сериал о семье Букиных
- Голикова: Зависимость России от некоторых зарубежных лекарств сохраняется
- СМИ: В квартире актера из сериала «Чикатило» нашли нарколабораторию
- В России пересчитают выплаты военным пенсионерам в случае участия в СВО
- Резников: Представитель Китая не поверил, что Patriot смог перехватить российский «Кинжал»
- Четырем жителям Тувы поставили диагноз «сибирская язва»
- СМИ: Пригожину вернули наградной пистолет от Шойгу и изъятое при обысках оружие
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru