Жителя Калининградской области задержали за организацию диверсий в 15 регионах
Жителя Калининградской области, который по заданию Киева искал исполнителей для поджогов в 15 российских регионах, задержали за госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена"», — указали в спецслужбе.
По данным ФСБ, задержанный взаимодействовал в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб и за деньги искал людей для поджогов объектов транспортной инфраструктуры и связи. В феврале-марте фигурант привлек к диверсиям ряд жителей регионов РФ, пишет RT. Правоохранители установили более 15 случаев поджогов, организованных злоумышленником, пять из них были предотвращены. Отмечается, что 10 исполнителей поджогов задержали.
«Также в рамках расследования ... задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — добавили в ФСБ.
Ранее правоохранители задержали жителя Тюменской области за финансирование ВСУ, возбуждено дело о госизмене, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru