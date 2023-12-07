Жителя Калининградской области задержали за организацию диверсий в 15 регионах

«В отношении жителя Калининградской области 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по статьям "Содействие в диверсионной деятельности" и "Государственная измена"», — указали в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанный взаимодействовал в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб и за деньги искал людей для поджогов объектов транспортной инфраструктуры и связи. В феврале-марте фигурант привлек к диверсиям ряд жителей регионов РФ, пишет RT. Правоохранители установили более 15 случаев поджогов, организованных злоумышленником, пять из них были предотвращены. Отмечается, что 10 исполнителей поджогов задержали.

«Также в рамках расследования ... задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», — добавили в ФСБ.

Ранее правоохранители задержали жителя Тюменской области за финансирование ВСУ, возбуждено дело о госизмене, напоминает «Свободная пресса».

