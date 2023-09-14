Жителя Ингушетии задержали за попытку вступить в ВСУ
Силовики задержали в Ингушетии местного жителя, который пытался покинуть Россию и вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным правоохранителей, россиянин «инициировал контакт» с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), который занимался «набором и подготовкой добровольцев для участия в боевых действиях» против российской армии.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника».
Ранее сотрудники ФСБ задержали трёх жителей Воронежской области, передававших информацию об объектах в России украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru