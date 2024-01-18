Жителю Петербурга дали восемь лет тюрьмы за поджог военкомата
18 января 202416:05
Жителя Петербурга Максима Асрияна приговорили к восьми годам тюрьмы за поджог военкомата. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.
Уточняется, что первые два года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Его признали виновным по двум статьям УК РФ (покушение на теракт и госизмена). С Асрияном было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru