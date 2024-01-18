Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии

Он отметил, что прокурор запросил для Стрелкова содержание в колонии общего режима.

Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram. Экс-министру обороны ДНР грозит наказание до пяти лет лишения свободы, свою вину он не признал, передает «Радиоточка НСН».

