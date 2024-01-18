Прокурор попросил приговорить Стрелкова почти к пяти годам колонии
Прокурор попросил приговорить бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам 11 месяцам колонии по делу о публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
Он отметил, что прокурор запросил для Стрелкова содержание в колонии общего режима.
Ранее Стрелкову было предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете из-за двух постов в Telegram. Экс-министру обороны ДНР грозит наказание до пяти лет лишения свободы, свою вину он не признал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru