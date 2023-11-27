Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

Отмечается, что женщину задержали с поличным на месте совершения преступления. В ведомстве указали, то она действовала по заданию украинских спецслужб.

«Жительница Запорожской области... осуществила установку самодельного взрывного устройства под кабину грузового автомобиля, используемого Вооруженными силами РФ», - уточнили в УФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт» и «незаконное хранение взрывчатых веществ».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Самаре подозреваемую в госизмене местную жительницу, которая склоняла российских военных к переходу на сторону противника, пишут «Известия».