Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика

Жительница Запорожской области была задержана за попытку подорвать военный грузовик, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

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Отмечается, что женщину задержали с поличным на месте совершения преступления. В ведомстве указали, то она действовала по заданию украинских спецслужб.

«Жительница Запорожской области... осуществила установку самодельного взрывного устройства под кабину грузового автомобиля, используемого Вооруженными силами РФ», - уточнили в УФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «террористический акт» и «незаконное хранение взрывчатых веществ».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Самаре подозреваемую в госизмене местную жительницу, которая склоняла российских военных к переходу на сторону противника, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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