В Воронеже задержали украинца за подготовку убийства российского офицера
Гражданина Украины задержали в Воронеже по подозрению в подготовке убийства высокопоставленного офицера Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в ФСБ.
По данным силовиков, украинец 1995 года рождения причастен к подготовке диверсионно-террористического по заданию украинских спецслужб. В сентябре прошлого года в Харьковской области мужчину завербовало украинское Главное управление разведки (ГУР), он прошел подготовку и отправился в Россию. Правоохранители отмечают, что кураторы дали мужчине задание узнать адрес проживания офицера и убить его, заложив и подорвав взрывное устройство.
У злоумышленника изъяли самодельное взрывное устройство массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм активации, поддельный российский паспорт. Для конспирации мужчина использовал велосипед и спецодежду сервиса доставки еды, пишет «Свободная пресса».
Фигурант арестован, он дает признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки в составе организованной группы, которое планируют переквалифицировать на статью о приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию спецслужб Украины собирал данные о военных объектах Тюменской области, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru