Суд приговорил к 16 годам колонии экс-моряка ВМФ РФ за госизмену
Бывший военнослужащий Военно-морского флота России Егор Тюкин приговорён к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Вердикт огласил Второй Западный окружной военный суд 21 сентября, однако объявлено об этом только сегодня.
Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов в деле. Кроме того, моряк 1996 года рождения лишён воинского звания. Как заявили в пресс-службе суда, Тюкин признал свою вину во вменяемом обвинении только частично.
Как сообщали ранее некоторые СМИ, Егор Тюкин родился в Архангельске. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальных комментариев от следственных органов и адвокатов по делу не поступало.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сообразили на троих»: Путин рассказал, с кем обедал в день рождения
- Путин рассказал, когда поедет в Армению
- Суд приговорил к 16 годам колонии экс-моряка ВМФ РФ за госизмену
- Диетолог рассказала, полезны ли сырые яйца
- Человек впал в кому на американских горках в Москве
- Россиянин Рублёв вышел в полуфинал турнира АТР Masters в Шанхае
- Путин: Курс рубля к доллару не связан с проблемами в экономике России
- Школа в Курской области повреждена при обстреле ВСУ
- Путин: российские миротворцы останутся в Нагорном Карабахе до 2025 года
- «Нехорошему научат»: Путин призвал не читать американские СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru