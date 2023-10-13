Суд приговорил к 16 годам колонии экс-моряка ВМФ РФ за госизмену

Бывший военнослужащий Военно-морского флота России Егор Тюкин приговорён к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. Вердикт огласил Второй Западный окружной военный суд 21 сентября, однако объявлено об этом только сегодня.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме из-за секретных материалов в деле. Кроме того, моряк 1996 года рождения лишён воинского звания. Как заявили в пресс-службе суда, Тюкин признал свою вину во вменяемом обвинении только частично.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, Егор Тюкин родился в Архангельске. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», официальных комментариев от следственных органов и адвокатов по делу не поступало.

