Жительницу Москвы осудили на восемь лет за фейки о российской армии

Люблинский районный суд города Москвы заочно приговорил москвичку Анастасию Агееву, находящуюся в розыске, к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ее лишили на четыре года права заниматься администрированием сетей и сайтов. Осужденную признали виновной в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что сейчас Агеева находится в розыске. Восьмилетний срок начнет исчисляться с момента фактического задержания.

Ранее сотрудники Следственного комитета России обвинили в распространении фейках о российской армии в зоне спецоперации России на Украине 37-летнего жителя Сочи.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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