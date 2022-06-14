Жительницу Москвы арестовали по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд Москвы арестовал задержанную по подозрению в госизмене москвичку Екатерину Завалишиной, сообщает пресс-служба суда.

Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену

По решению суда женщина проведёт в СИЗО два месяца — до 13 августа 2022 года. Подробности дела не разглашаются в связи с грифом «секретно».

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, расширяющий понятия госизмены.

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