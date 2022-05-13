Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам за госизмену

Суд установил, что экс-силовик работал на разведку одного из зарубежных государств. Казаков признал вину, однако давать показания в суде отказался.

Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, его лишили воинского звания подполковника запаса ФСБ и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Ранее Приморский краевой суд за госизмену приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина России, который собирал секретные сведения о современных гидроакустических системах обнаружения подлодок и передавал их представителю другого государства.