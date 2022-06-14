Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены

В частности, поправки расширяют статью Уголовного кодекса о госизмене нормой об ответственности за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ, за что предлагается лишать свободы на срок до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также к госизмене предлагается отнести переход на сторону противника в условиях военных действий, участие в которых принимает Россия.

За конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами против безопасности РФ, в том числе за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного млн рублей.

Наказывать предлагается и за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ. Законопроект предполагает лишение свободы на срок от двух до четырёх лет, а в случае же использования СМИ или интернета - до пяти лет тюрьмы.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданку РФ Завалишину Екатерину, подозреваемую в госизмене, сообщает RT.

