Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий усиление ответственности за создание угроз национальной безопасности России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, поправки расширяют статью Уголовного кодекса о госизмене нормой об ответственности за участие россиян в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов РФ, за что предлагается лишать свободы на срок до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.
Также к госизмене предлагается отнести переход на сторону противника в условиях военных действий, участие в которых принимает Россия.
За конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами против безопасности РФ, в том числе за передачу, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, предлагается наказывать лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом до одного млн рублей.
Наказывать предлагается и за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности РФ. Законопроект предполагает лишение свободы на срок от двух до четырёх лет, а в случае же использования СМИ или интернета - до пяти лет тюрьмы.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал гражданку РФ Завалишину Екатерину, подозреваемую в госизмене, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 797 / сут.
Умерли
380 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 324 / сут.
- Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении понятия госизмены
- СМИ: жительницу Москвы задержали по подозрению в госизмене
- Кадыров рассказал о наткнувшихся на засаду чеченцев украинских военных
- Минобороны РФ: националисты расстреляли 32 решивших сдаться бойцов ВСУ
- Психолог рассказала о привычках, которые способны испортить жизнь
- Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
- Кудрин рассказал Путину о наиболее и наименее успешных госпрограммах
- В ЦБ предложили предоставить россиянам право на запрет выдачи себе кредитов
- В ДНР призвали Россию чаще применять «Искандеры» и авиацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru