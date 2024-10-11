Жительница Свердловской области получила 12,5 года колонии за госизмену
Свердловский облсуд признал виновной экс-сотрудницу «Уралвагонзавода», жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Суд счел доказанной продажу данных военно-технического характера разведке Украины. В качестве сообщника злоумышленницы выступал ее муж — экс-инженер «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов. Супружеская пара согласилась продать украинской стороне чертежи за 100 тысяч рублей.
По мнению представителей ФСБ, полученные данные могли быть использованы против российской армии. В результате обысков по месту жительства Мухаметовых обнаружили «предметы шпионской деятельности». Супруги признались, что планировали потратить на жизнь полученные средства.
Мухаметовы были задержаны в 2023 года благодаря проведенной региональным УФСБ России в Нижнем Тагиле спецоперации.
Мухаметовых судили в закрытом режиме раздельно (суд над Мухаметовым начался 3 октября).
Ранее украинский суд арестовал политолога Дмитрия Чистилина на два месяца без права освобождения под залог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru