Жительница Свердловской области получила 12,5 года колонии за госизмену

Свердловский облсуд признал виновной экс-сотрудницу «Уралвагонзавода», жительницу Нижнего Тагила Викторию Мухаметову в госизмене в пользу Украины и назначил ей наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд счел доказанной продажу данных военно-технического характера разведке Украины. В качестве сообщника злоумышленницы выступал ее муж — экс-инженер «Уралвагонзавода» Данил Мухаметов. Супружеская пара согласилась продать украинской стороне чертежи за 100 тысяч рублей.