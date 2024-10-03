Жителю Пензенской области дали 15 лет колонии за госизмену
Житель Пензенской области, передававший украинской стороне информацию о российских военнослужащих, был признан виновным по делу о госизмене. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным ФСБ, 40-летний мужчина передал Службе безопасности Украины персональные данные участников спецоперации, рассчитывая на их физическое устранение.
Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также двухлетнее ограничение свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчина вину не признал, приговор в законную силу ещё не вступил.
Ранее Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену директора института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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