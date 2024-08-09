Жительница Суджи заявила, что ВСУ стреляли по машинам мирных жителей

«Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала Раиса Соловьева.

По ее словам, по ним не попали, машина уцелела.

Женщина отметила, что племянник остался в Судже, с ним связи нет.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

