Жительница Суджи заявила, что ВСУ стреляли по машинам мирных жителей

Жительница Суджи заявила, как Вооруженные силы Украины стреляли вслед гражданским машинам, на которых из города в Курск выезжали мирные жители, сообщает РИА Новости.

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«Мы еле-еле вырвались… В машину прям стреляли. Не знаю, как мы выехали», — рассказала Раиса Соловьева.

По ее словам, по ним не попали, машина уцелела.

Женщина отметила, что племянник остался в Судже, с ним связи нет.

Ранее бойцы ЧВК «Вагнер» прибыли под Курск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
ТЕГИ:УкраинаВСУКурская Область

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