Военкор Коц: Поддубного нашел житель Курской области

Журналист Евгений Поддубный был найден живым благодаря помощи жителя Курской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на медика-добровольца с позывным «Дед».

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По его словам, военного корреспондента подобрал выезжавший из города житель, заявил военкорр Александр Коц. Поддубного привезли на промежуточный пункт оказания помощи. После проверки документов стало ясно, что раненый — известный журналист.

Поддубный, пострадавший от удара украинского беспилотника в Курской области, находился в сознании и активно общался на протяжении всей поездки в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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