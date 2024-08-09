Военкор Коц: Поддубного нашел житель Курской области

По его словам, военного корреспондента подобрал выезжавший из города житель, заявил военкорр Александр Коц. Поддубного привезли на промежуточный пункт оказания помощи. После проверки документов стало ясно, что раненый — известный журналист.

Поддубный, пострадавший от удара украинского беспилотника в Курской области, находился в сознании и активно общался на протяжении всей поездки в больницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

