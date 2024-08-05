В результате обстрела села Коренево Курской области пострадал мирный житель

Житель поселка Коренево в Курской области был ранен в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона уточнил, что пострадавшую перевезли в Рыльскую районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В Курской области сбили шесть украинских БПЛА

Кореневский район, где расположен поселок Коренево, является одним из шести приграничных районов Курской области, которые с началом СВО постоянно сталкиваются с обстрелами со стороны Украины.

Ранее врио заместителя председателя правительства Курской области Михаил Горбунов заявил, что за прошлую неделю в регионе 11 раз включали сирены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелВСУКурская Область

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