В результате обстрела села Коренево Курской области пострадал мирный житель

Житель поселка Коренево в Курской области был ранен в результате сброса взрывного устройства с украинского дрона на жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Глава региона уточнил, что пострадавшую перевезли в Рыльскую районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.