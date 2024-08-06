ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Украинские силы попытались зайти в Курскую область, прорыва границы не допущено. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

По его словам, данные о попытках прорыва ВСУ на территорию области поступили из Суджанского и Кореневского районов.

«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и доверять только информации из официальных источников.

Ранее врио губернатора сообщил, что над Курской областью уничтожили 26 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.

