ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Украинские силы попытались зайти в Курскую область, прорыва границы не допущено. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
По его словам, данные о попытках прорыва ВСУ на территорию области поступили из Суджанского и Кореневского районов.
«Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Смирнов призвал граждан сохранять бдительность и доверять только информации из официальных источников.
Ранее врио губернатора сообщил, что над Курской областью уничтожили 26 украинских беспилотников, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru