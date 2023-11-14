Жительница Приморья родила дома и бросила младенца в печь
В приморском поселке Оленевод женщина родила ребенка в домашних условиях и избавилась от младенца, сообщила в своем Telegram-канале региональная прокуратура.
В ведомстве заявили, что сообщение о пропаже ребенка поступило от жителей поселка. Женщина призналась, что родила самостоятельно и решила избавиться от ребенка.
Агентство РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что подозреваемая сожгла младенца в печи.
Прокуратура начала доследственную проверку. Обстоятельства инцидента уточняются.
В городе Мыски Кемеровской области мужчину обвинили в убийстве сына. По данным следствия, он нанес ребенку множественные удары в область головы и тела, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru