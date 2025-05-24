Даванков ответил Мизулиной на призыв возбудить против него уголовное дело

«Главное в следственных действиях — не выйти на самих себя», - заявил Даванков «Газете.Ru».

До этого Мизулина заявила, что обратилась в Следственный комитет и попросила возбудить дело из-за клеветы.

До этого вице-спикер Госдумы обратился в МВД с просьбой проверить действия Мизулиной в отношении деятельности скончавшегося рэпера Паши Техника (Павел Ивлев). В своем обращении депутат сослался на слова вдовы исполнителя Евы Карицкой о том, что изначально деятельность ее супруга вызывала вопросы у Мизулиной, но после неформального общения проблемы были решены.

Также депутат хотел выяснить, на что ЛБИ потратила 200 миллионов рублей из бюджета страны, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

