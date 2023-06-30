Суд в Екатеринбурге арестовал женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына
Чкаловский районный суд Екатеринбурга на один месяц и 29 суток отправил в СИЗО Веронику Наумову, которая обвиняется в убийстве приёмного сына, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, женщина скрывала смерть мальчика и продолжала получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство. В отношении Наумовой, которая систематически избивала ребёнка, возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании и мошенничестве.
«Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу... по 26 августа», - объявила судья.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребёнка, по данным следствия, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru