Суд в Екатеринбурге арестовал женщину, обвиняемую в убийстве приемного сына

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на один месяц и 29 суток отправил в СИЗО Веронику Наумову, которая обвиняется в убийстве приёмного сына, сообщает РИА Новости.

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По версии следствия, женщина скрывала смерть мальчика и продолжала получать ежемесячные выплаты на содержание и опекунство. В отношении Наумовой, которая систематически избивала ребёнка, возбуждено уголовное дело об убийстве, истязании и мошенничестве.

«Избрать обвиняемой Наумовой Веронике меру пресечения в виде заключения под стражу... по 26 августа», - объявила судья.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребёнка, по данным следствия, смерть ребёнка наступила несколько месяцев назад, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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