Жительница Читы умерла после обращения к иностранцу, выдававшего себя за врача

Жительница Читы скончалась после того, как иностранец, выдававший себя за врача, ввел ей неизвестный препарат, сообщает Следственный комитет (СК) по Забайкальскому краю.

Под Астраханью задержали шесть находившихся в розыске иностранных граждан

По данным ведомства, приезжий, личность которого не установлена, без специального разрешения организовал в торговом центре «Подсолнух» медицинский пункт по иглоукалыванию. Также предлагал клиентам инъекции неизвестного препарата для снятия боли в суставах.

Одна из пациенток иностранца после укола была отправлена в больницу, где скончалась от септического шока. На данный момент устанавливаются личности других клиентов специалиста. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее погрануправление ФСБ по Калмыкии и Астраханской области задержало на российско-казахстанской границе пятерых иностранцев, которые находились в федеральном розыске, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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