Жительница Читы умерла после обращения к иностранцу, выдававшего себя за врача

По данным ведомства, приезжий, личность которого не установлена, без специального разрешения организовал в торговом центре «Подсолнух» медицинский пункт по иглоукалыванию. Также предлагал клиентам инъекции неизвестного препарата для снятия боли в суставах.

Одна из пациенток иностранца после укола была отправлена в больницу, где скончалась от септического шока. На данный момент устанавливаются личности других клиентов специалиста. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее погрануправление ФСБ по Калмыкии и Астраханской области задержало на российско-казахстанской границе пятерых иностранцев, которые находились в федеральном розыске, передает «Радиоточка НСН».

