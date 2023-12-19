Под Астраханью задержали шесть находившихся в розыске иностранных граждан

«В автомобильном пункте пропуска Караузек выявлены и задержаны шесть граждан из республик Центральной и Средней Азии, находившихся в федеральном розыске», — указали в ФСБ.

Задержанных передали правоохранителям для дальнейших процессуальных действий.

По данным ФСБ, три гражданина республик Центральной и Средней Азии скрывались от правоохранительных органов своих государств. Один из них подозревается в сопротивлении представителю власти, другой — в мошенничестве, третий — в хулиганстве. Еще двое иностранных граждан, которых разыскивали правоохранительные органы РФ, задержаны по подозрению в краже и подделке, изготовлении либо сбыте фальшивых документов.

Кроме того, под Астраханью был также задержан и передан силовикам еще один иностранец, разыскиваемый за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

