Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать свои вещи
22 сентября 202300:06
Жители квартир, которые были разрушены в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе, смогут забрать свои вещи, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Балашихи Сергея Юрова.
По его словам, во избежание мародерства каждого жильца будет сопровождать сотрудник правоохранительных органов и МЧС.
Разбор завалов и все поисково-спасательные работы на место происшествия завершены.
При взрыве в Балашихе погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru