Жители поврежденного дома в Балашихе смогут забрать свои вещи

Жители квартир, которые были разрушены в результате взрыва газа в подмосковной Балашихе, смогут забрать свои вещи, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу Балашихи Сергея Юрова.

Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 20

По его словам, во избежание мародерства каждого жильца будет сопровождать сотрудник правоохранительных органов и МЧС.

Разбор завалов и все поисково-спасательные работы на место происшествия завершены.

При взрыве в Балашихе погибли семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БалашихаВзрыв Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры