Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 20

В медицинских учреждениях находятся восемь человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У пострадавшей 1943 года рождения — перелом позвоночника. Еще несколько человек получили закрытые черепно-мозговые травмы. 12 человек после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.

В настоящее время ведутся поиски двух человек. Разбор завалов продолжается.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

