Количество пострадавших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до 20

В Подмосковье количество пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе возросло до 20, сообщает «РЕН ТВ».

Спасатели извлекли из-под завалов еще одну погибшую при взрыве в Балашихе

В медицинских учреждениях находятся восемь человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У пострадавшей 1943 года рождения — перелом позвоночника. Еще несколько человек получили закрытые черепно-мозговые травмы. 12 человек после получения медицинской помощи от госпитализации отказались.

В настоящее время ведутся поиски двух человек. Разбор завалов продолжается.

Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Взрыв ГазаБалашиха

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