МЧС: При взрыве в Балашихе погибли семь человек

Поисковые работы и разбор завалов на месте взрыва и обрушения в жилом доме в подмосковной Балашихе завершены. Об этом сообщили в МЧС России.

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Отмечается, что всего пострадали 27 человек.

«Из них 7 человек погибли. 8 человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия разобрали 100% завалов, отмечает телеканал «360».

«С места ЧС вывезено 226 куб. метров мусора», — добавили в МЧС.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились три этажа, напоминает Ura.ru. Позже во время поисковых работ произошло обрушение стены. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
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