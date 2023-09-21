МЧС: При взрыве в Балашихе погибли семь человек

Отмечается, что всего пострадали 27 человек.

«Из них 7 человек погибли. 8 человек госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия разобрали 100% завалов, отмечает телеканал «360».

«С места ЧС вывезено 226 куб. метров мусора», — добавили в МЧС.

Взрыв в многоэтажке в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились три этажа, напоминает Ura.ru. Позже во время поисковых работ произошло обрушение стены. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

