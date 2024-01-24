Жители не пострадали при падении Ил-76 в Белгородской области

Люди на земле в Белгородской области не пострадали в результате падения военно-транспортного самолета Ил-76. Такую уточнённую информацию обнародовал руководитель администрации Корочанского района, где случалсь катастрофа, Николай Нестеров.

Таким образом он через соцсети отреагировал на соответствующие вопросы местных жителей. По его словам, сейчас на месте проводятся следственные действия. До этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли все, кто находился на борту самолета.

Министерство обороны заявило, что Ил-76 летел из подмосковного аэродрома Чкаловский в Белгород, и был сбит Вооруженными силами Украины. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и ещё трое военнослужащих РФ.

