Жители Иркутской области жалуются на отключение света после землетрясения
Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают о перебоях в работе электроснабжения после землетрясения, произошедшего накануне. Об этом сообщает РИА Новости.
Перебои в подаче света и отопления жители города отметили в соцсетях. Многие отмечают, что свет пропал уже после первого толчка и не появился до сих пор.
Землетрясение магнитудой 5,9 с эпицентром в озере Байкал произошло в ночь с 21 на 22 сентября, около 2 часов ночи по местному времени (21:00 по Москве), в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района.
Как сообщает агентство, никто не пострадал, однако через 15 минут после первых толчков жители почувствовали вторые толчки магнитудой около 2-3. Жители Иркутска также почувствовали сильные толчки, отметив, что землетрясения такой силы не случались в регионе уже много лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru