Жители Иркутской области жалуются на отключение света после землетрясения

Жители города Слюдянка в Иркутской области сообщают о перебоях в работе электроснабжения после землетрясения, произошедшего накануне. Об этом сообщает РИА Новости.

Перебои в подаче света и отопления жители города отметили в соцсетях. Многие отмечают, что свет пропал уже после первого толчка и не появился до сих пор.