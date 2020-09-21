Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Байкала

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 5,3 в районе озера Байкал. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что природное явление зарегистрировано в 18.04 (21.04 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от Слюдянки и в 83 км к юго-западу от Иркутска.

Очаг располагался на глубине 2 км. Как пишет агентство, данных о разрушениях и пострадавших нет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеБайкал
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