Жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы

На место выехала аварийная бригада, ремонт уже закончен, вскоре система снова будет запущена.

Губернатор назвал произошедшее нештатной ситуацией. По его словам, стрелявшие действовали «из хулиганский побуждений». Ведется их поиск.

Ранее сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии в результате которой были нейтрализованы два боевика.



