Жители Байкальска остались без горячей воды и тепла из-за обстрела теплотрассы
Порядка 4 тысяч жителей двух микрорайонов города Байкальска Иркутской области остались без горячего водоснабжения и тепла. Авария произошла после того, как неизвестные расстреляли теплотрассу из огнестрельного оружия, сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, отключены 161 многоквартирный дом и шесть социальных объектов.
На место выехала аварийная бригада, ремонт уже закончен, вскоре система снова будет запущена.
Губернатор назвал произошедшее нештатной ситуацией. По его словам, стрелявшие действовали «из хулиганский побуждений». Ведется их поиск.
Ранее сегодня Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии в результате которой были нейтрализованы два боевика.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru