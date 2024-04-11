В Кабардино-Балкарии нейтрализовали двух планировавших теракты боевиков

Контртеррористическую операцию в Кабардино-Балкарии завершили, нейтрализованы два боевика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Под Нальчиком блокировали бандитов, открывших огонь по силовикам

Отмечается, что злоумышленники планировали диверсии и теракты в республике.

Как указали в НАК, на месте боя с нейтрализованными боевиками обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди силовиков, принявших участие в КТО, нет, никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее на части территории Нальчика и Черекского района ввели режим КТО. По данным НАК, ночью 11 апреля спецназ ФСБ заблокировал вооруженных лиц, которые причастны к террористической деятельности, на территории садового товарищества «Насып» в городском округе Нальчик, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомНальчикКабардино-балкария

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