Жители атакованных дронами многоэтажек возвращаются домой
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, чьи дома подверглись утром атаке дронов, возвращаются в свои квартиры.
«Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — отметил Собянин.
Столичный градоначальник напомнил, что жильцов эвакуировали для проведения оперативных работ.
Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru