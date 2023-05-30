Жители атакованных дронами многоэтажек возвращаются домой

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи, чьи дома подверглись утром атаке дронов, возвращаются в свои квартиры.

«Первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте», — отметил Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что жильцов эвакуировали для проведения оперативных работ.

Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

