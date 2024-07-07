Жителей трех населенных пунктов под Воронежем эвакуировали после атаки дрона ВСУ

По его словам, эвакуировано около 50 человек. Их доставили в пункты временного размещения.

Двух пожилых женщин доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее Гусев заявил, что жителей Подгоренского района эвакуируют из-за детонации взрывоопасных предметов. В результате атаки беспилотников произошел пожар на складе, передает «Радиоточка НСН».

