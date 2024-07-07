Жителей трех населенных пунктов под Воронежем эвакуировали после атаки дрона ВСУ

Жителей населенных пунктов Подгоренского района Воронежской области вывезли в пункты временного размещения после атаки украинского беспилотника, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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По его словам, эвакуировано около 50 человек. Их доставили в пункты временного размещения.

Двух пожилых женщин доставили в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Ранее Гусев заявил, что жителей Подгоренского района эвакуируют из-за детонации взрывоопасных предметов. В результате атаки беспилотников произошел пожар на складе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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