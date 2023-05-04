Жителей села Успенка в Тюменской области эвакуировали из-за пожаров

В ведомстве отметили, что сообщение о распространении верхового пожара в селе Успенка поступило 4 мая.

«Из 30 жилых домов этого населенного пункта эвакуированы 79 человек», - уточнили в региональном управлении.

К тушению пожара привлекли 74 человека и 51 единицу техники. Задействованы вертолеты Ми-8 с водосливным устройством.

Глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что к пожароопасному сезону не готовы семь российских регионов. По его словам, субъекты Федерации должны отчитаться до 15 мая, передает «Радиоточка НСН».

