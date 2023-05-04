Мэр Сосьвы подал в отставку

Глава Сосьвенского городского округа (Свердловская область), в котором 25 апреля произошел сильный пожар, оставивший без крова около 660 человек, Геннадий Макаров подал в отставку. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в департаменте информационной политики Свердловской области.

Число жертв пожара в поселке Сосьва Свердловской области возросло до двух

Отмечется, что для рассмотрения заявления чиновника об отставке будет собрано внеочередное заседание городской думы.

Напомним, что после ЧП правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Двоих его фигурантов арестовали.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что жителям поселков Свердловской области, которые пострадали во время последних пожаров, переведено в общей сложности свыше 22,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 66.mchs.gov.ru
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