Жителей сел рядом с местом пожара на полигоне в Крыму отселят примерно на сутки
Жителей населенных пунктов близ полигона, который горит на востоке Крыма, отселяют предварительно на сутки, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По его данным, проводится отселение четырех сел.
Со своей стороны, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек.
Трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, организован объезд перекрытого участка федеральной трассы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru