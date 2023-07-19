Жителей сел рядом с местом пожара на полигоне в Крыму отселят примерно на сутки

Жителей населенных пунктов близ полигона, который горит на востоке Крыма, отселяют предварительно на сутки, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его данным, проводится отселение четырех сел.

«Полыхает уже четыре часа»: Из-за пожара на полигоне в Крыму эвакуируют жителей

Со своей стороны, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек.

Трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, организован объезд перекрытого участка федеральной трассы, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 45.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарыКрым

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