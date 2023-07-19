Жителей сел рядом с местом пожара на полигоне в Крыму отселят примерно на сутки

Со своей стороны, глава республики Сергей Аксенов сообщил, что из зоны, прилегающей к полигону в Кировском районе, планируется временная эвакуация жителей четырех населенных пунктов, это более двух тысяч человек.

Трассу «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма, организован объезд перекрытого участка федеральной трассы, передает «Радиоточка НСН».

