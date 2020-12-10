Жителей Иркутска разбудило мощное землетрясение

В Иркутске минувшей ночью произошло мощное землетрясение, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на областное ГУ МЧС России.

Жители ощутили подземные толчки силой 5-6 баллов в 5.44 по местному времени. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, где толчки составили 7,6 баллов. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Второе за день землетрясение произошло в Турции

Напомним, в начале ноября землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в одном из районов Забайкалья.

Эпицентр находился в 40 километрах от границы с Монголией.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИркутск
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