Второе за день землетрясение произошло в Турции

Второе за день землетрясение зафиксировали в Эгейском море у берегов Турции.

Как сообщает агентство Anadolu, эпицентр подземных толчков магнитудой 5,1 располагается на юго-западе страны, в провинции Айдын близ района Кушадасы.

Данных о разрушениях и пострадавших в результате нового землетрясения пока нет.

Ранее в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадал город Измир. Местные власти сообщили об обрушении порядка 20 зданий в нескольких районах города. По уточнённым данным, в результате землетрясения погибли 12 человек, более 400 пострадали.

Землетрясение в Эгейском море также достигло берегов острова Самос в Греции. Из-за толчков магнитудой 6,9 погибли двое детей.

