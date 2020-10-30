Второе за день землетрясение произошло в Турции
Второе за день землетрясение зафиксировали в Эгейском море у берегов Турции.
Как сообщает агентство Anadolu, эпицентр подземных толчков магнитудой 5,1 располагается на юго-западе страны, в провинции Айдын близ района Кушадасы.
Данных о разрушениях и пострадавших в результате нового землетрясения пока нет.
Ранее в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадал город Измир. Местные власти сообщили об обрушении порядка 20 зданий в нескольких районах города. По уточнённым данным, в результате землетрясения погибли 12 человек, более 400 пострадали.
Землетрясение в Эгейском море также достигло берегов острова Самос в Греции. Из-за толчков магнитудой 6,9 погибли двое детей.
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