Жители Забайкалья ощутили землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в одном из районов Забайкалья. Об этом пишет «Интерфакс».

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН подтвердил, что подземный толчок произошел в 9:42 по местному времени. Его эпицентр находился в 40 километрах от границы с Монголией.

Местные жители сообщили, что в их квартирах тряслась мебель и падали вещи.

Ранее сильное землетрясение произошло в Турции. Несколько зданий разрушились из-за подземных толчков.

