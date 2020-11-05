Жители Забайкалья ощутили землетрясение
5 ноября 202008:25
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в одном из районов Забайкалья. Об этом пишет «Интерфакс».
Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН подтвердил, что подземный толчок произошел в 9:42 по местному времени. Его эпицентр находился в 40 километрах от границы с Монголией.
Местные жители сообщили, что в их квартирах тряслась мебель и падали вещи.
Ранее сильное землетрясение произошло в Турции. Несколько зданий разрушились из-за подземных толчков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru