Житель Владикавказа выпил уксус под видом минеральной воды
12 февраля 202421:46
Во Владикавказе мужчина выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
По его словам, вместо минеральной воды в бутылке находился уксус. Мужчина получил ожог пищевода.
Власти республики рекомендовали приостановить продажу минеральной воды данной марки. МВД и прокуратура выясняют обстоятельства.
Ранее 25 жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии. У всех были признаки пищевого отравления, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru