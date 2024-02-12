Житель Владикавказа выпил уксус под видом минеральной воды

Во Владикавказе мужчина выпил уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

В Приморье возбудили дело из-за массового отравления посетителей кафе

По его словам, вместо минеральной воды в бутылке находился уксус. Мужчина получил ожог пищевода.

Власти республики рекомендовали приостановить продажу минеральной воды данной марки. МВД и прокуратура выясняют обстоятельства.

Ранее 25 жителей Ивановской области обратились за медпомощью в Ессентуках после возвращения с экскурсии. У всех были признаки пищевого отравления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Скорая ПомощьСеверная Осетия

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