Житель Тульской области застрелил ребенка и ранил мать

Житель Тульской области застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать, сообщает СК РФ.

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По данному факту инициировано уголовное дело. Убийство произошло 8 августа в деревне Панарино Щекинского района. Нетрезвый мужчина 1952 года рождения выстрелил в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках.

От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована.

Стрелок задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в июне текущего года в Волгоградской области 43-летний охотник по неосторожности застрелил себя и ранил товарища.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОружиеСтрельбаТульская Область
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