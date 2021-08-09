Житель Тульской области застрелил ребенка и ранил мать
Житель Тульской области застрелил из ружья двухлетнюю девочку и ранил ее мать, сообщает СК РФ.
По данному факту инициировано уголовное дело. Убийство произошло 8 августа в деревне Панарино Щекинского района. Нетрезвый мужчина 1952 года рождения выстрелил в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках.
От ранения в голову ребенок скончался на месте. Женщина была госпитализирована.
Стрелок задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, в июне текущего года в Волгоградской области 43-летний охотник по неосторожности застрелил себя и ранил товарища.
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