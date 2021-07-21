В СК опровергли сведения о завершении экспертизы устроившему стрельбу в казанской школе
В следственном комитете опровергли информацию о завершении экспертизы казанскому стрелку. Психолого-психиатрическая экспертиза Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе, пока не завершена. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Ранее ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян сообщил, что у 19-летнего Ильназа Галявиева была шизофрения. По его словам, такой предположительный диагноз вполне возможен. Юрий Антонян добавил, что если стрелка признают невменяемым, его отправят принудительно лечиться, однако, по словам криминалиста, вылечить таких людей практически невозможно.
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