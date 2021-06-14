В Волгоградской области охотник случайно застрелился и ранил товарища
В Волгоградской области 43-летний охотник по неосторожности застрелил себя и ранил товарища. Об этом сообщает управление СК РФ по региону, где начали расследование инцидента.
Отмечается, что инцидент произошёл вблизи хутора Авилов Иловлинского района. В СК, ссылаясь на очевидца, отмечают, что выстрел произошел, когда охотники добивали подстреленную дичь. Владелец оружия погиб на месте, его товарищ получил ранение в предплечье.
На месте происшествия ведут работу следователи. Согласно СК, в результате расследования также будет выяснена законность нахождения охотников в лесу.
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