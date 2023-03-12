Житель Татарстана погиб в результате хлопка в квартире
В Набережных Челнах выяснят причины смерти молодого человека в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, сообщает СУСК по Татарстану.
По данному факту расследуется уголовное дело. Источник хлопка в настоящее время устанавливается. Он произошел в однокомнатной квартире на 10 этаже жилого дома по улице Раскольникова. Погибшему был 21 год.
Дело расследуется по статье «Убийство».
Рассматриваются различные версии гибели местного жителя, в том числе суицид. Назначены необходимые экспертизы.
Ранее 13 человек пострадали, из них трое госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Чите.
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