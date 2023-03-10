Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме в Чите

13 человек пострадали, из них трое госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Чите, который произошел 9 марта, сообщает «РЕН ТВ».

МЧС завершило спасательные работы на месте взрыва дома в Чите

Среди получивших травмы четверо несовершеннолетних. Один из пострадавших – мальчик 7 лет — находится в тяжелом состоянии. Он проходит лечение в Краевой детской клинической больнице. Также госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Напомним, губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в Чите введен режим после взрыва газа в многоквартирном доме.

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