Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме в Чите
13 человек пострадали, из них трое госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Чите, который произошел 9 марта, сообщает «РЕН ТВ».
Среди получивших травмы четверо несовершеннолетних. Один из пострадавших – мальчик 7 лет — находится в тяжелом состоянии. Он проходит лечение в Краевой детской клинической больнице. Также госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.
Напомним, губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что в Чите введен режим после взрыва газа в многоквартирном доме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+12 496 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+12 536 / сут.
- Три человека госпитализированы после взрыва в жилом доме в Чите
- Маркетплейсы могут обязать контролировать продавцов и товары
- Раскрыты новые подробности о теракте на «Северных потоках»
- СМИ: Северная Корея провела учения, на которых присутствовал Ким Чен Ын
- Необходимо кормить народ: Вучич объяснил продажу оружия
- Дипломат РФ: СБ ООН после реформы должен насчитывать максимум 20 стран
- Протестующие в Тбилиси намерены вновь собраться утром 10 марта
- США призвали трейдеров не опасаться торговать российской нефтью
- Гастроэнтеролог предупредила об опасности красного мяса для здоровья
- В Германии в результате стрельбы погибли минимум семь человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru