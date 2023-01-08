Количество пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте увеличилось до пяти

Количество пострадавших при хлопке газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте возросло до пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Нажиюлла Абдулаева.

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«Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы», — заявил он.

Хлопок газовоздушной смеси случился в 02.35 по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hmao.sledcom.ru
ТЕГИ:Взрыв Газа
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