Количество пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте увеличилось до пяти
8 января 202306:03
Количество пострадавших при хлопке газа в жилом многоэтажном доме в Хасавюрте возросло до пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Нажиюлла Абдулаева.
«Пять человек пострадали при взрыве газа, двое из них госпитализированы», — заявил он.
Хлопок газовоздушной смеси случился в 02.35 по улице Датуева, 35 на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 303 / сут.
Умерли
394 тыс.+49 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+4 463 / сут.
- Гинцбург заявил, что в России циркулируют десятки штаммов коронавируса
- СМИ: Китай отменяет карантин для въезжающих из-за границы
- Кириенко пообещал выполнение всех задач СВО
- В жилом доме в Хасавюрте произошел взрыв
- В Югре на площади более 400 «квадратов» загорелось кафе
- Twitter продолжает увольнять сотрудников
- Стало известно об уходе бойца Нурмагомедова из ММА
- Поведение курского депутата в Мексике возмутило губернатора Старовойта
- Под санкции Украины попали российские артисты и исполнители
- Подавший сигнал тревоги авиалайнер успешно приземлился в Москве
7 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru