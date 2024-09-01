Ганчев: В Харьковской области действуют наемники из Польши, Румынии и Германии

В подконтрольной Киеву части Харьковской области действуют наемники из Польши, Румынии, Германии и некоторых франкоязычных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации региона Виталия Ганчева.

«Мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось. То ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие», - добавил он.

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По словам Ганчева, из-за незнания языка иностранные военные не вступают в контакты с местными жителями. При этом он подчеркнул, что точного количества наемников ВСУ в регионе пока невозможно назвать.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ РФ задержала двух наемников ВСУ из Колумбии.

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ФОТО: РИА Новости
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