В подконтрольной Киеву части Харьковской области действуют наемники из Польши, Румынии, Германии и некоторых франкоязычных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу российской администрации региона Виталия Ганчева.

«Мы слышим от мирного населения о том, что очень много французской речи появилось. То ли это коренные французы, то ли это другие франкоязычные страны принимают участие», - добавил он.