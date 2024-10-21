Житель Самарской области предстанет перед судом за нападение на отца

Следователи передали в суд дело шестнадцатилетнего жителя Самарской области, который нанес тяжкий вред здоровью своего отца, напав на него с ножом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.

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Преступление было совершено 8 мая текущего года, его причиной стала ссора злоумышленника со своим отцом. Пострадавший был госпитализирован и получил всю необходимую помощь.

Против юноши было возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранителю, который в нетрезвом виде сбил женщину-пешехода в Далматово (Курганская область), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПреступленияСамарская ОбластьУголовное ДелоСуд

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