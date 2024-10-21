Житель Самарской области предстанет перед судом за нападение на отца

Преступление было совершено 8 мая текущего года, его причиной стала ссора злоумышленника со своим отцом. Пострадавший был госпитализирован и получил всю необходимую помощь.

Против юноши было возбуждено уголовное дело.

Ранее правоохранителю, который в нетрезвом виде сбил женщину-пешехода в Далматово (Курганская область), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

