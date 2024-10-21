Житель Самарской области предстанет перед судом за нападение на отца
Следователи передали в суд дело шестнадцатилетнего жителя Самарской области, который нанес тяжкий вред здоровью своего отца, напав на него с ножом. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области.
Преступление было совершено 8 мая текущего года, его причиной стала ссора злоумышленника со своим отцом. Пострадавший был госпитализирован и получил всю необходимую помощь.
Против юноши было возбуждено уголовное дело.
Ранее правоохранителю, который в нетрезвом виде сбил женщину-пешехода в Далматово (Курганская область), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Самарской области предстанет перед судом за нападение на отца
- Экс-вокалист Iron Maiden умер в возрасте 66 лет
- Устроившего смертельное ДТП силовика отправили под арест
- В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне
- Житель Борисоглебска предстанет перед судом за убийство соседа
- Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за покушение на убийство
- Володин: «Детский» бюджет может превысить 10 трлн рублей за три года
- Путин встретится в Казани с Си Цзиньпином, Аббасом и Гутерришем
- Лидеры стран БРИКС по итогам саммита примут декларацию
- Николас Кейдж призвал актеров бороться с искусственным интеллектом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru