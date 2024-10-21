Устроившего смертельное ДТП силовика отправили под арест
Правоохранителю, который в нетрезвом виде сбил женщину-пешехода в Далматово (Курганская область), суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Курганской области.
Сообщается, что силовик совершил преступление в ночь на 19 октября 2024 года. Находясь в пьяном виде за рулем личного транспортного средства, он сбил женщину и скрылся с места ДТП. Спасти пострадавшую не удалось.
Против сотрудника правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия». Ведется расследование произошедшего.
Ранее автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре на Зеленом проспекте на востоке Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru