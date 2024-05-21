Житель Пермского края получил 12 лет строго режима за сотрудничество с ВСУ

Центральный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Пермского края, который готовил ряд диверсий по заданию ВСУ. Мужчина проведет в колонии строгого режима 12 лет, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

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Кроме того, осужденного лишили права на администрирование сайтов в течение трех лет после окончания срока отбывания наказания. Суд признал злоумышленника виновным в публичном оправдании терроризма, приготовлении к теракту и госизмене.

Установлено, что мужчина сотрудничал с представителями ВСУ с сентября по октябрь 2022 года и готовил диверсионно-террористические акции против правоохранительных органов и на промышленных объектах.

Ранее террориста, который планировал вооруженное нападение на правоохранителей, ликвидировали в Карачаево-Черкесии.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмДиверсияСудПриговорПермский Край

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