Житель Пермского края получил 12 лет строго режима за сотрудничество с ВСУ

Кроме того, осужденного лишили права на администрирование сайтов в течение трех лет после окончания срока отбывания наказания. Суд признал злоумышленника виновным в публичном оправдании терроризма, приготовлении к теракту и госизмене.

Установлено, что мужчина сотрудничал с представителями ВСУ с сентября по октябрь 2022 года и готовил диверсионно-террористические акции против правоохранительных органов и на промышленных объектах.

Ранее террориста, который планировал вооруженное нападение на правоохранителей, ликвидировали в Карачаево-Черкесии.

